***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 17:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078079
BIST
17:124.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 48,47
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:1218,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1261
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:1218,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0888
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:121.001,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.001,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,29
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GUBRF
|162,80
|772.717.448
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.410.333
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|2.679.048.370
|% 9,99
|
|CELHA
|25,32
|37.554.714
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|172.027.414
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|68.527.630
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|EREGL
|35,78
|11.900.856.309
|% -2,29
|
|THYAO
|114,20
|11.675.210.069
|% 6,53
|
|EKGYO
|5,03
|6.505.709.441
|% 5,01
|
|ASELS
|36,46
|5.218.671.081
|% 2,24
|
|KRDMD
|13,14
|4.289.475.303
|% -5,13
|
|EKGYO
|5,03
|6.505.709.441
|% 5,01
|
|EREGL
|35,78
|11.900.856.309
|% -2,29
|
|KRDMD
|13,14
|4.289.475.303
|% -5,13
|
|ISCTR
|9,23
|2.782.755.389
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,12
|618.938.614
|% 1,92
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5988
|18,6031
|% 0,68
|
|Euro
|18,6182
|18,6238
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2372
|21,3437
|% 0,10
|
|Frank
|18,7108
|18,8235
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,59
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-17,00
|
|Tam
|6.700
|6.749
|1,00
|
|Yarım
|3.265
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|-0,67
|
Seans Raporu
17:12
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17:26XU100
Endeks 4, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 104, 434.00 milyon TL de
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17:26GESAN
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17:25GARFA
Yüzde 4.83 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 648 adet işlem
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17:24KAREL
Yüzde 7.99 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 142 adet işlem
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17:23IHEVA
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 229, 856 adet işlem