HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

BIST En Aktif Hisseler11:11
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|18,6361
|18,6442
|% 0,05
|Euro
|19,4911
|19,5022
|% -0,05
|Sterlin
|22,5539
|22,6671
|% 0,04
|Frank
|19,7098
|19,8286
|% 0,04
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,35
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,42
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|Tam
|7.154
|7.207
|7,00
|Yarım
|3.465
|3.523
|3,00
|Çeyrek
|1.738
|1.761
|1,00
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|0,07
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,38
|0,07
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,22
Seans Raporu 11:11
- 11:25KONKA Yüzde -3.39 oranında düşüşle 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 211 adet işlem
- 11:24UFUK Yüzde -3.56 oranında düşüşle 67.70 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 265 adet işlem
- 11:23PRDGS Yüzde -6.04 oranında düşüşle 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 921 adet işlem
- 11:22XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 34 kaybederek (% -0.12 ) 5, 360
- 11:22XU100 Endeks 4, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 24, 472.00 milyon TL de