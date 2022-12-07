***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 09:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085076
BIST
11:114.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,67
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:1118,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6469
En Düşük
18,6020
11:1119,5022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0101
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
11:111.062,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.062,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:11
|BIOEN
|21,34
|129.149.656
|% 10,00
|
|YESIL
|4,40
|56.171.525
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|12.598.113
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|13.131.251
|% 9,93
|
|AZTEK
|31,88
|63.471.996
|% -8,39
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PEKGY
|3,11
|54.381.059
|% -6,61
|
|EUREN
|15,65
|355.127.299
|% -6,54
|
|PRDGS
|12,59
|17.911.457
|% -6,11
|
|KRDMD
|17,05
|3.006.904.736
|% -3,67
|
|THYAO
|137,80
|2.451.274.513
|% 1,62
|
|PETKM
|18,53
|1.891.798.427
|% 2,94
|
|ASELS
|51,05
|1.532.922.654
|% 4,10
|
|EREGL
|42,36
|898.427.938
|% -0,52
|
|KRDMD
|17,05
|3.006.904.736
|% -3,67
|
|PETKM
|18,53
|1.891.798.427
|% 2,94
|
|EKGYO
|7,30
|644.483.782
|% 0,83
|
|TSKB
|4,01
|254.152.536
|% 0,75
|
|ISCTR
|10,37
|644.718.252
|% 1,57
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6442
|% 0,05
|
|Euro
|19,4911
|19,5022
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5539
|22,6671
|% 0,04
|
|Frank
|19,7098
|19,8286
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,42
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.154
|7.207
|7,00
|
|Yarım
|3.465
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,38
|0,07
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|0,22
|