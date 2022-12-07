***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 09:52
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085081
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,4851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0272
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
18:051.061,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.061,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.063,84
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% 350,29
|
|ATLAS
|3,13
|21.962.551
|% 1,27
|
|ATSYH
|125,00
|4.539.014
|% 0,00
|
|AVGYO
|4,53
|53.935.966
|% 0,00
|
|ARSAN
|10,10
|23.638.110
|% 0,00
|
|AGYO
|5,44
|41.433.331
|% 0,00
|
|ADEL
|75,05
|13.708.440
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,11
|419.978.912
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,50
|175.897.873
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% 0,00
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,00
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.843.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% 0,00
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.486.122
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6391
|% 0,02
|
|Euro
|19,4766
|19,4856
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5099
|22,6228
|% -0,16
|
|Frank
|19,6820
|19,8006
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,85
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.146
|7.204
|4,00
|
|Yarım
|3.460
|3.522
|2,00
|
|Çeyrek
|1.736
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,26
|
Seans Raporu
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