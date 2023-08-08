***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 18:10
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182203
BIST
'
18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -57,90
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
18:0527,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0589
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
18:0529,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0660
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
18:051.671,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.671,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|325,60
|356.319.711
|% 10,00
|
|CMENT
|98,45
|8.696.100
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.562.936.094
|% 10,00
|
|ADEL
|344,40
|182.026.094
|% 10,00
|
|EKIZ
|26,18
|4.461.543
|% 10,00
|
|AKSUE
|34,02
|389.024.987
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|7.533.405
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,68
|414.485.814
|% -8,32
|
|KORDS
|84,20
|554.950.356
|% -8,13
|
|SELVA
|13,84
|196.266.800
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|13.802.403.850
|% -1,91
|
|ASTOR
|115,10
|7.884.772.888
|% 7,27
|
|KOZAL
|28,24
|6.474.688.787
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|YKBNK
|14,93
|5.139.240.404
|% 0,61
|
|EKGYO
|8,95
|2.788.106.491
|% -1,97
|
|SKBNK
|3,19
|960.047.834
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,23
|4.926.689.491
|% 0,37
|
|ADESE
|1,98
|469.673.974
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0177
|27,0232
|% 0,23
|
|Euro
|29,6037
|29,6104
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,3188
|34,4909
|% -0,21
|
|Frank
|30,7387
|30,9239
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1793
|7,2153
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,28
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.160
|11.266
|120,00
|
|Yarım
|5.584
|5.659
|60,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.829
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 04 kaybederek (% -0.78 ) 6, 605
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, QNBFL, EKIZ, MIATK, GLBMD, EMKEL, KTLEV, OYAYO, TETMT, IZFAS
-
17:59
SMRTG, EUKYO, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BRKVY, TSPOR, AKCNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 490 adet işlem