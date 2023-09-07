***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 18:05
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192759
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0217
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0115
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.655,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.655,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8226
|26,8377
|% 0,08
|
|Euro
|28,7374
|28,7570
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,3875
|33,5549
|% -0,13
|
|Frank
|29,9450
|30,1254
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1305
|7,1662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,46
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.985
|11.092
|-19,00
|
|Yarım
|5.509
|5.567
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL