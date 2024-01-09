***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236341
BIST
'
16:367.762
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -57,10
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3629,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0722
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3632,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0321
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:361.959,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.959,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BURCE
|148,50
|123.775.799
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.071.701
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.393.199
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.567.589
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|139.821.768
|% -9,96
|
|FLAP
|11,10
|141.950.141
|% -8,64
|
|EBEBK
|65,00
|264.936.179
|% -7,80
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|388,00
|312.714.787
|% -6,79
|
|THYAO
|243,00
|9.050.238.158
|% 0,16
|
|ISCTR
|25,36
|6.449.349.400
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,68
|6.282.073.324
|% 3,09
|
|AKBNK
|40,96
|4.726.709.239
|% 1,29
|
|GARAN
|61,95
|2.954.866.252
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,68
|6.282.073.324
|% 3,09
|
|ISCTR
|25,36
|6.449.349.400
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,07
|1.795.134.895
|% 1,64
|
|VAKBN
|15,42
|2.541.703.535
|% 3,49
|
|HLGYO
|2,63
|400.221.059
|% 7,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9358
|29,9429
|% 0,24
|
|Euro
|32,7751
|32,7880
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,9626
|38,1530
|% -0,05
|
|Frank
|35,0304
|35,2414
|% -0,20
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,21
|943,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,35
|990,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,35
|2.038,71
|% 0,66
|