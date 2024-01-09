***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 16:26
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236353
BIST
'
16:367.762
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -57,10
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3629,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0722
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3632,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0321
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:361.959,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.959,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BURCE
|148,50
|123.775.799
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.071.701
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.393.199
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.567.589
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|139.821.768
|% -9,96
|
|FLAP
|11,10
|141.950.141
|% -8,64
|
|EBEBK
|65,00
|264.936.179
|% -7,80
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|388,00
|312.714.787
|% -6,79
|
|THYAO
|243,00
|9.050.238.158
|% 0,16
|
|ISCTR
|25,36
|6.449.349.400
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,68
|6.282.073.324
|% 3,09
|
|AKBNK
|40,96
|4.726.709.239
|% 1,29
|
|GARAN
|61,95
|2.954.866.252
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,68
|6.282.073.324
|% 3,09
|
|ISCTR
|25,36
|6.449.349.400
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,07
|1.795.134.895
|% 1,64
|
|VAKBN
|15,42
|2.541.703.535
|% 3,49
|
|HLGYO
|2,63
|400.221.059
|% 7,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9366
|29,9427
|% 0,24
|
|Euro
|32,7839
|32,7963
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9626
|38,1530
|% -0,05
|
|Frank
|35,0304
|35,2414
|% -0,20
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,21
|943,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,35
|990,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,35
|2.038,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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