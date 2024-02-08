***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 10:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247929
BIST
'
11:098.932
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 89,43
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:0930,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 30,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:0933,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0923
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:091.999,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.999,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|ELITE
|58,50
|71.441.910
|% 9,96
|
|AVHOL
|62,35
|79.407.534
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|PAPIL
|104,60
|177.789.776
|% 7,84
|
|ANSGR
|68,05
|420.244.061
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,00
|47.128.831
|% -6,67
|
|CVKMD
|447,75
|228.577.732
|% -5,54
|
|ICUGS
|15,68
|10.389.016
|% -5,26
|
|THYAO
|288,25
|4.906.747.153
|% 0,79
|
|REEDR
|41,06
|1.839.007.103
|% -1,49
|
|TUPRS
|156,60
|1.700.710.058
|% 1,49
|
|EREGL
|44,88
|1.128.195.020
|% -0,31
|
|BINHO
|684,50
|1.112.273.789
|% 5,96
|
|ADESE
|2,76
|195.875.746
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,40
|610.574.641
|% 0,97
|
|TSPOR
|1,67
|96.820.149
|% 1,21
|
|REEDR
|41,06
|1.839.007.103
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,94
|218.389.588
|% -0,80
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6005
|30,6064
|% 0,08
|
|Euro
|33,0652
|33,0837
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,5356
|38,7288
|% 0,07
|
|Frank
|34,9087
|35,1190
|% 0,14
|
|Riyal
|8,1359
|8,1767
|% -0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|881,83
|883,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|886,59
|890,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,66
|2.032,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:06
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11:22SKYMD
Yüzde 4.60 oranında artışla 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 578 adet işlem
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11:21SKYMD
Yüzde 4.92 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 730, 180 adet işlem
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11:20ULUFA
Yüzde 4.04 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 374, 984 adet işlem
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11:19XU100
Endeks 8, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 32, 441.00 milyon TL de
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11:19ICBCT
Yüzde 5.81 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 249 adet işlem