***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
12.05.2023 16:36
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk ölçüm esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150938
BIST
16:354.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3519,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0713
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3521,4779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1143
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:351.273,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.273,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.133
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|70,65
|14.433.759
|% 8,78
|
|ELITE
|12,39
|28.216.826
|% 8,59
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,34
|64.779.298
|% -9,70
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|KCHOL
|99,10
|4.657.987.186
|% 2,59
|
|THYAO
|134,00
|4.338.856.010
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|EKGYO
|5,88
|1.345.467.274
|% -0,84
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|SKBNK
|2,43
|358.776.162
|% -0,41
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6131
|19,6180
|% 0,36
|
|Euro
|21,4503
|21,4779
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2162
|5,2423
|% 0,38
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|6,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.638
|9.924
|152,33
|
|Yarım
|4.732
|4.917
|53,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|