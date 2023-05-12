***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
12.05.2023 16:39
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk ölçüm esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150947
BIST
16:354.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,23
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3519,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0731
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3521,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2338
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:351.273,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.273,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.899.223
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,15
|14.135.744
|% 9,55
|
|ELITE
|12,40
|25.390.541
|% 8,68
|
|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.447.675
|% -9,76
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,47
|25.940.113
|% -7,52
|
|PAMEL
|163,50
|54.377.392
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|KCHOL
|99,50
|4.599.873.204
|% 3,00
|
|THYAO
|134,30
|4.310.499.846
|% -1,47
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|EKGYO
|5,92
|1.322.654.962
|% -0,17
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|SKBNK
|2,43
|353.452.419
|% -0,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5967
|19,6259
|% 0,41
|
|Euro
|21,5792
|21,5863
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,07
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.732
|4.918
|54,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46RYSAS
Yüzde 4.40 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 337, 062 adet işlem
-
16:45ELITE
Yüzde 9.38 oranında artışla 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 474 adet işlem
-
16:44CCOLA
Yüzde 7.12 oranında artışla 291.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 007 adet işlem
-
16:43UNLU
Yüzde 4.80 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 657 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ENKAI