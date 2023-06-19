***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
19.06.2023 10:58
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159643
BIST
13:215.398
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -77,39
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2123,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0536
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2125,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0076
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:211.484,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.484,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.160.436
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.961.904
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.084.882
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.094.216
|% -5,04
|
|PARSN
|86,35
|77.104.716
|% -4,80
|
|THYAO
|178,20
|3.566.914.381
|% -1,38
|
|ASTOR
|56,50
|2.120.530.623
|% 4,63
|
|AKBNK
|18,66
|1.336.814.121
|% -1,22
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|PENTA
|27,82
|1.222.553.600
|% 6,84
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|ADESE
|1,46
|142.846.694
|% -1,35
|
|ZOREN
|2,97
|261.769.205
|% 1,02
|
|ODAS
|6,92
|560.166.876
|% 6,13
|
|ISCTR
|13,15
|998.817.309
|% -2,01
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6606
|23,6679
|% 0,23
|
|Euro
|25,8340
|25,8464
|% 0,03
|
|Sterlin
|30,2303
|30,3819
|% 0,17
|
|Frank
|26,3072
|26,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2913
|6,3229
|% 0,21
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,21
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|9.798
|9.946
|-43,00
|
|Tam
|9.751
|9.999
|-40,47
|
|Yarım
|4.779
|4.850
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,53
|76,53
|-0,08
|