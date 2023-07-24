***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
24.07.2023 10:29
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174453
BIST
'
10:256.754
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 66,42
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.757
10:2526,9569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0112
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0146
En Düşük
26,8677
10:2529,8962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0650
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1032
En Düşük
29,8591
10:251.703,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.702,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.704,69
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9498
|26,9565
|% -0,04
|
|Euro
|29,8684
|29,8955
|% -0,22
|
|Sterlin
|34,5834
|34,7569
|% 0,07
|
|Frank
|31,0179
|31,2047
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1651
|7,2010
|% -0,04
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|0,86
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.133
|11.258
|-51,00
|
|Yarım
|5.567
|5.655
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,02
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|-0,35
|