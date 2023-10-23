***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
23.10.2023 09:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208445
BIST
'
13:167.549
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,79
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1628,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1099
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1629,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1058
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:161.783,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.783,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.779.469
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.268.615
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.408,00
|3.718.528
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.965.548
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.649.940
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,26
|520.910.239
|% -4,95
|
|OSMEN
|229,70
|70.225.565
|% -4,69
|
|AYCES
|464,70
|20.072.774
|% -4,40
|
|THYAO
|209,40
|4.158.722.565
|% 1,11
|
|TUPRS
|130,90
|1.958.673.373
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.421.608.001
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.218.957.802
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,00
|1.182.397.755
|% 2,62
|
|EKGYO
|6,97
|1.038.596.508
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,79
|805.783.617
|% 1,22
|
|ODAS
|12,11
|907.266.370
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.673.909
|% 0,00
|
|KATMR
|2,50
|165.969.390
|% 2,04
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0457
|28,0532
|% 0,39
|
|Euro
|29,7443
|29,7588
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,9670
|34,1373
|% 0,24
|
|Frank
|31,3126
|31,5012
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4590
|7,4964
|% 0,43
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.784
|3,18
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.007
|12.090
|18,00
|
|Yarım
|6.022
|6.070
|9,00
|
|Çeyrek
|3.002
|3.035
|5,00
|