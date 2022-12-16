***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
16.12.2022 11:57
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
İçtüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087826
BIST
12:085.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,41
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
12:0818,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:0819,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:081.065,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.065,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ARASE
|255,20
|20.658.440
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.117.583
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|RODRG
|33,82
|4.405.731
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|86.617.459
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|155.191.493
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.327.874
|% -9,82
|
|EUREN
|14,44
|332.368.711
|% -9,30
|
|ALFAS
|294,50
|207.185.492
|% -7,82
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,34
|2.626.978.670
|% 6,71
|
|EKGYO
|8,18
|2.601.644.139
|% 3,81
|
|VAKBN
|11,82
|2.597.485.649
|% 3,05
|
|THYAO
|139,80
|2.414.656.964
|% -0,21
|
|YKBNK
|11,95
|1.968.348.719
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,18
|2.601.644.139
|% 3,81
|
|SKBNK
|3,10
|797.631.342
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,82
|2.597.485.649
|% 3,05
|
|YKBNK
|11,95
|1.968.348.719
|% 0,93
|
|TSKB
|4,84
|697.169.393
|% 4,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6481
|18,6529
|% 0,05
|
|Euro
|19,8360
|19,8452
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6239
|22,7373
|% -0,05
|
|Frank
|20,0357
|20,1564
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.276
|-2,00
|
|Tam
|7.206
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,59
|-0,26
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|-0,94
|