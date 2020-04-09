***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.04.2020 10:54
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
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Açıklamalar
iç Tüzük ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836819
BIST
13:0094.346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
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|Önceki Kapanış
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361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.747.195
|% 10,00
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|KLNMA
|36,74
|11.491.128
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.323.578
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.489.262
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.125.352
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TDGYO
|2,63
|3.586.744
|% -6,74
|
|TIRE
|7,20
|15.065.214
|% -5,01
|
|IHEVA
|2,55
|46.803.770
|% -4,14
|
|ETYAT
|1,51
|5.936.717
|% -3,82
|
|GARAN
|8,02
|442.205.112
|% 1,91
|
|ASELS
|25,14
|349.368.592
|% 0,56
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|ECILC
|4,60
|344.509.158
|% 7,23
|
|THYAO
|9,72
|335.297.583
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,58
|284.250.265
|% 2,38
|
|GSRAY
|2,58
|284.250.265
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,92
|210.179.669
|% 1,59
|
|ECILC
|4,60
|344.509.158
|% 7,23
|
|IHLAS
|0,58
|33.202.847
|% 1,75
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|GARAN
|8,02
|442.205.112
|% 1,91
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3480
|8,3898
|% -0,11
|
|Frank
|6,9204
|6,9621
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7853
|1,7942
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,99
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
|34,06
|34,06
|1,22
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