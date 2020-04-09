***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
09.04.2020 10:55
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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İç Tüzük ektedir
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13:0194.387
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.747.543
|% 10,00
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|KLNMA
|36,74
|11.491.128
|% 10,00
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|BRYAT
|54,35
|3.332.655
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.127.920
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.491.523
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
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|TDGYO
|2,58
|3.586.908
|% -8,51
|
|TIRE
|7,19
|15.090.587
|% -5,15
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|IHEVA
|2,54
|46.902.477
|% -4,51
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|ETYAT
|1,51
|5.994.033
|% -3,82
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|GARAN
|8,02
|444.916.337
|% 1,91
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|ASELS
|25,16
|349.487.913
|% 0,64
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|ECILC
|4,60
|346.941.082
|% 7,23
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|THYAO
|9,72
|336.039.192
|% 1,25
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|GSRAY
|2,57
|289.481.052
|% 1,98
|
|GSRAY
|2,57
|289.481.052
|% 1,98
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|YKBNK
|1,92
|210.214.806
|% 1,59
|
|ECILC
|4,60
|346.941.082
|% 7,23
|
|IHLAS
|0,57
|33.202.847
|% 0,00
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|GARAN
|8,02
|444.916.337
|% 1,91
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3529
|8,3948
|% -0,05
|
|Frank
|6,9210
|6,9627
|% -0,19
|
|Riyal
|1,7856
|1,7946
|% -0,54
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.661
|1.661
|15,84
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
|34,06
|34,06
|1,22
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