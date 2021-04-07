***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
07.04.2021 16:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Açıklamalar
İç Tüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924274
BIST
17:261.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
1.402
17:268,1730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
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8,2136
En Düşük
8,1173
17:269,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7200
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
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9,7730
En Düşük
9,6365
17:26456,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 457,46
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|Önceki Kapanış
|: 456,03
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459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CEOEM
|6,60
|79.438.812
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.737.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.747
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|169.536
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.259
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.823.629
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.557.925
|% 2,60
|
|GARAN
|6,79
|998.054.615
|% 0,00
|
|JANTS
|919,90
|901.389.649
|% 3,52
|
|BJKAS
|9,19
|882.183.227
|% 0,99
|
|THYAO
|12,82
|826.171.539
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.557.925
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|413.695.050
|% 0,46
|
|GARAN
|6,79
|998.054.615
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|184.833.448
|% 0,72
|
|IHLAS
|0,69
|78.771.269
|% -2,82
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1691
|8,1736
|% 0,56
|
|Euro
|9,7345
|9,7442
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,2231
|11,2794
|% 0,09
|
|Frank
|8,7843
|8,8373
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1759
|2,1868
|% 0,63
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-3,95
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,12
|