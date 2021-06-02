***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.06.2021 09:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939495
BIST
12:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
12:058,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1084
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
12:0510,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1157
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
12:05526,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,80
|Açılış
|: 526,36
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DERIM
|12,03
|26.610.583
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|NTGAZ
|9,73
|69.947.358
|% 7,51
|
|MRGYO
|1,26
|12.425.373
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,82
|10.321.441
|% -6,96
|
|DOGUB
|5,01
|5.712.493
|% -6,70
|
|DARDL
|19,82
|7.334.631
|% -5,53
|
|SASA
|34,92
|808.565.564
|% 3,01
|
|THYAO
|13,60
|560.739.357
|% 0,82
|
|GARAN
|7,99
|507.674.306
|% -1,36
|
|PETKM
|6,34
|499.698.417
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,20
|377.171.394
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,19
|292.967.878
|% -0,90
|
|PETKM
|6,34
|499.698.417
|% 1,77
|
|GARAN
|7,99
|507.674.306
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,96
|96.567.238
|% 1,55
|
|THYAO
|13,60
|560.739.357
|% 0,82
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6251
|8,6274
|% 1,27
|
|Euro
|10,5172
|10,5244
|% 1,11
|
|Sterlin
|12,1619
|12,2229
|% 1,19
|
|Frank
|9,5421
|9,5996
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% 1,29
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-4,86
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.460
|3.550
|40,15
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,42
|
|Çeyrek
|839
|859
|9,71
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,05
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,45
|