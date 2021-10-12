***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.10.2021 16:12
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969823
BIST
16:081.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:089,0115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:0810,4105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:08510,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,29
|Açılış
|: 509,90
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.420.221
|% 9,80
|
|EUYO
|3,83
|5.699.275
|% 9,74
|
|PRKAB
|21,30
|64.959.982
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|69.345.523
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.406.429
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|53,00
|2.651.171
|% -7,02
|
|GARAN
|9,54
|1.309.959.278
|% 1,06
|
|ASELS
|16,47
|1.120.414.912
|% 4,11
|
|THYAO
|13,97
|797.750.018
|% -1,62
|
|SASA
|28,00
|688.994.929
|% 0,72
|
|KRDMD
|6,84
|624.488.747
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,43
|539.261.953
|% 0,41
|
|GARAN
|9,54
|1.309.959.278
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,80
|173.367.216
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,84
|624.488.747
|% 0,44
|
|ODAS
|1,50
|137.473.012
|% -1,32
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0087
|9,0115
|% 0,11
|
|Euro
|10,4051
|10,4105
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,2256
|12,2869
|% 0,21
|
|Frank
|9,6519
|9,7101
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3944
|2,4064
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,26
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.373
|3.424
|22,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|23,63
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|11,42
|
|Çeyrek
|814
|833
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|-0,27
|