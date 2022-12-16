***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.12.2022 11:18
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087755
BIST
11:455.205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 16,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:4518,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:4519,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0653
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:451.066,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.066,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ARASE
|255,20
|20.029.627
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.031.905
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.239.578
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|83.557.049
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.358.755
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|150.805.634
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.900.810
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|27,16
|2.511.348.500
|% 6,01
|
|VAKBN
|11,74
|2.345.314.894
|% 2,35
|
|EKGYO
|8,15
|2.329.348.335
|% 3,43
|
|THYAO
|139,60
|2.139.727.647
|% -0,36
|
|YKBNK
|11,97
|1.822.088.767
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,15
|2.329.348.335
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,10
|732.061.491
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,74
|2.345.314.894
|% 2,35
|
|YKBNK
|11,97
|1.822.088.767
|% 1,10
|
|TSKB
|4,88
|652.414.623
|% 5,17
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6493
|18,6521
|% 0,05
|
|Euro
|19,8716
|19,8822
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6347
|22,7482
|% -0,00
|
|Frank
|20,0240
|20,1447
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9440
|4,9687
|% 0,02
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,06
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,50
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.204
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,25
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|-1,13
|