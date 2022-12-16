***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.12.2022 11:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087772
BIST
11:425.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,68
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:4218,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:4219,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0596
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:421.066,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,92
|Açılış
|: 1.066,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ARASE
|255,20
|20.029.627
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.022.302
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.239.578
|% 9,96
|
|INVEO
|34,48
|83.051.331
|% 9,95
|
|OYAYO
|14,37
|8.584.009
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|148.351.880
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.861.636
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|AYES
|62,35
|507.217
|% -6,94
|
|ENKAI
|26,96
|2.414.553.185
|% 5,23
|
|VAKBN
|11,68
|2.298.870.255
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,13
|2.290.838.702
|% 3,17
|
|THYAO
|139,40
|2.080.119.809
|% -0,50
|
|YKBNK
|11,92
|1.791.093.802
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,13
|2.290.838.702
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,07
|706.904.231
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,68
|2.298.870.255
|% 1,83
|
|YKBNK
|11,92
|1.791.093.802
|% 0,68
|
|TSKB
|4,87
|636.333.517
|% 4,96
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6475
|18,6545
|% 0,06
|
|Euro
|19,8717
|19,8840
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6213
|22,7347
|% -0,06
|
|Frank
|20,0269
|20,1475
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.202
|7.253
|-5,00
|
|Yarım
|3.488
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,23
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|-0,85
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU100
Endeks 5, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 40, 172.00 milyon TL de
-
11:55RALYH
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 39.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 783, 884 adet işlem
-
11:54PCILT
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 34.26 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 775 adet işlem
-
11:53EUREN
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 459, 094 adet işlem
-
11:52GLRYH
Yüzde 7.01 oranında artışla 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 833 adet işlem