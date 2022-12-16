***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.12.2022 11:26
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087781
BIST
11:175.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,63
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.197
11:1718,6553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:1719,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:171.065,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.065,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ARASE
|255,20
|19.496.770
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|899.180
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.125.702
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.473.346
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|35.272.937
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|95.667.463
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.798.912
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|58.329
|% -8,76
|
|ALFAS
|294,70
|182.029.934
|% -7,76
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,28
|2.229.776.103
|% 6,48
|
|VAKBN
|11,76
|2.108.900.198
|% 2,53
|
|EKGYO
|8,15
|1.887.165.007
|% 3,43
|
|THYAO
|139,70
|1.876.793.654
|% -0,29
|
|YKBNK
|11,94
|1.665.675.366
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,15
|1.887.165.007
|% 3,43
|
|SKBNK
|3,11
|630.500.710
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,76
|2.108.900.198
|% 2,53
|
|YKBNK
|11,94
|1.665.675.366
|% 0,84
|
|TSKB
|4,95
|574.096.849
|% 6,68
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6474
|18,6553
|% 0,06
|
|Euro
|19,8407
|19,8512
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6356
|22,7491
|% 0,00
|
|Frank
|20,0132
|20,1338
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,05
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,45
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.256
|-2,00
|
|Yarım
|3.489
|3.547
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,68
|-0,17
|
|B. Petrol
|80,72
|80,72
|-0,49
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:33KRVGD
Yüzde 5.31 oranında artışla 27.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 612, 334 adet işlem
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11:32ALCTL
Yüzde 9.94 oranında artışla 122.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 529, 565 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 29 artarak (% 0.33 ) 5, 589
-
11:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RALYH, IDGYO
-
11:30XU100
Endeks 5, 213 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 33, 884.00 milyon TL de