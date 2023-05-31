***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
31.05.2023 15:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şemsiye Fon İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154984
BIST
16:344.937
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,98
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3422,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2255
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:3422,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2000
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,3500
En Düşük
22,2000
16:341.307,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.307,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AVHOL
|33,88
|179.130.183
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.610.427
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|634.524.517
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|245.906.376
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.888.347
|% -9,97
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|VKFYO
|8,85
|71.953.573
|% -5,55
|
|GSRAY
|8,34
|464.857.718
|% -5,23
|
|THYAO
|147,30
|5.963.181.388
|% 0,20
|
|YKBNK
|10,30
|3.862.249.016
|% 0,29
|
|AKBNK
|16,40
|3.458.716.783
|% 0,18
|
|GARAN
|27,34
|3.167.036.286
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,48
|2.911.575.979
|% -1,03
|
|YKBNK
|10,30
|3.862.249.016
|% 0,29
|
|ISCTR
|11,48
|2.911.575.979
|% -1,03
|
|EKGYO
|7,31
|1.585.764.122
|% -1,22
|
|AKBNK
|16,40
|3.458.716.783
|% 0,18
|
|KOZAL
|22,68
|2.650.936.912
|% 5,98
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|22,2363
|22,2463
|% 1,02
|
|Euro
|22,2500
|22,3000
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5630
|25,6912
|% 1,09
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5039
|5,5315
|% 1,30
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.308
|19,61
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.014
|9.262
|85,21
|
|Yarım
|4.427
|4.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.283
|12,00
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49VAKFN
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 630, 604 adet işlem
-
16:48BRKVY
Yüzde 5.79 oranında artışla 20.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 132, 924 adet işlem
-
16:47KAYSE
Yüzde 7.30 oranında artışla 16.75 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 996, 494 adet işlem
-
16:46TUKAS
Yüzde 4.23 oranında artışla 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 143, 633 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 4, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 63, 635.00 milyon TL de