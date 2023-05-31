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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

31.05.2023 15:19
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
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Şemsiye Fon İçtüzük



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154999


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KONKA 36,34 56.927.045 % 9,99  
KOPOL 44,12 634.378.921 % 9,97  
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Riyal 5,5028 5,5304 % 1,28  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 4,62  
Altın Gr. 1.307 1.307 19,29  
Cumhuriyet 9.068 9.205 85,00  
Tam 9.014 9.262 85,21  
Yarım 4.421 4.549 -7,00  
Çeyrek 2.217 2.282 11,00  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 0,11  
Gümüş Gr. 15,52 15,54 0,29  
B. Petrol 72,81 72,81 -0,90  
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