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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

12.10.2023 11:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204795


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GESAN 112,20 928.689.722 % 10,00  
BRYAT 2.847,90 650.764.054 % 10,00  
VERUS 214,50 10.088.964 % 10,00  
ISBTR 382.360,00 3.441.240 % 10,00  
KSTUR 948,30 1.749.614 % 10,00  
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12:12 Alış Satış %  
Dolar 27,7447 27,7514 % 0,33  
Euro 29,5388 29,5554 % 0,46  
Sterlin 34,0212 34,1918 % 0,11  
Frank 30,6929 30,8778 % 0,41  
Riyal 7,3756 7,4126 % 0,24  
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12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.881 6,02  
Altın Gr. 1.677 1.678 9,21  
Cumhuriyet 11.620 11.796 30,00  
Tam 11.382 11.462 11,00  
Yarım 5.708 5.753 6,00  
Çeyrek 2.845 2.876 2,00  
Gümüş.Ons 22,15 22,19 0,13  
Gümüş Gr. 19,76 19,79 0,17  
B. Petrol 86,74 86,74 0,92  
Seans Raporu 12:12
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