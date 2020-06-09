***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2020 16:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERDA TAŞDELEN Risk Yöneticisi 08.06.2020 2165575790 ferda@hfh.com.tr Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 205986,302793
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ferda Taşdelen Risk Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mehmet Balaban Portföy Yöneticisi Yönetim kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 213598,904865
Murat Borucu Portföy Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 201541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850142
BIST
18:00109.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -361,57
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:006,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
18:007,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7259
En Düşük
7,6354
18:00375,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 375,28
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|887,90
|1.109.413
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|3.349.425
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|683.641
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.323.950
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.533.524
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|450.384
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.540.110
|% -8,78
|
|UFUK
|4,88
|76.508
|% -6,15
|
|MRSHL
|83,95
|25.152.173
|% -5,25
|
|GLBMD
|4,60
|790.511
|% -5,15
|
|EKGYO
|1,86
|1.500.846.541
|% 6,90
|
|GARAN
|8,17
|952.964.949
|% -1,09
|
|GSRAY
|3,83
|923.377.720
|% 2,41
|
|THYAO
|12,63
|518.917.393
|% -0,08
|
|ASELS
|31,62
|473.376.729
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,86
|1.500.846.541
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,39
|467.347.616
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,83
|923.377.720
|% 2,41
|
|KARSN
|2,03
|424.885.314
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|107.727.895
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6179
|8,6611
|% 0,08
|
|Frank
|7,1314
|7,1743
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8056
|1,8147
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,30
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.460
|25,70
|
|Tam
|2.502
|2.532
|30,30
|
|Yarım
|1.221
|1.232
|11,00
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,22
|