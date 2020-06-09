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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.06.2020 16:43
GÜNCEL HABERLER



***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
FERDA TAŞDELEN Risk Yöneticisi 08.06.2020 2165575790 ferda@hfh.com.tr Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 205986,302793

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ferda Taşdelen Risk Yöneticisi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Mehmet Balaban Portföy Yöneticisi Yönetim kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 213598,904865
Murat Borucu Portföy Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 201541




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850142


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 887,90 1.109.413 % 10,00  
IZTAR 6,05 3.349.425 % 10,00  
YONGA 29,48 683.641 % 10,00  
RTALB 22,66 3.323.950 % 10,00  
TACTR 6,72 1.533.524 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6179 8,6611 % 0,08  
Frank 7,1314 7,1743 % 1,02  
Riyal 1,8056 1,8147 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 20,30  
Altın Gr. 375 375 4,67  
Cumhuriyet 2.431 2.460 25,70  
Tam 2.502 2.532 30,30  
Yarım 1.221 1.232 11,00  
Çeyrek 610 617 6,60  
Gümüş.Ons 17,69 17,75 -0,05  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,58 40,58 -0,22  
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