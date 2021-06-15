***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2021 09:42
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kuştepe Mah. Leylak 1 Sok. Nursanlar İş Merkezi No:1/26 ŞİŞLİ / İSTANBUL 02129708570 02129708561
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942308
BIST
11:151.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
11:158,5282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
11:1510,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0330
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
11:15509,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,11
|Açılış
|: 509,36
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:15
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,70
|4.691.182
|% 8,91
|
|OYYAT
|25,16
|61.666.896
|% 7,43
|
|INTEM
|45,14
|5.721.661
|% 6,41
|
|GEDZA
|42,66
|13.470.812
|% 5,23
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.232.821
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|905.492
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,63
|436.377.187
|% 0,97
|
|BOBET
|6,16
|324.721.816
|% 2,16
|
|GARAN
|8,36
|259.389.833
|% -0,71
|
|HALKB
|5,23
|249.154.139
|% -2,43
|
|YESIL
|2,44
|173.082.040
|% -5,06
|
|EKGYO
|2,21
|169.589.738
|% 0,91
|
|YESIL
|2,44
|173.082.040
|% -5,06
|
|BOBET
|6,16
|324.721.816
|% 2,16
|
|HALKB
|5,23
|249.154.139
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,24
|80.640.640
|% -0,44
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5257
|8,5282
|% -0,34
|
|Euro
|10,3415
|10,3493
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9835
|12,0436
|% -0,28
|
|Frank
|9,4468
|9,5037
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2641
|2,2754
|% -0,48
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,16
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,36
|