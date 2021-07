***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HEDEF HOLDİNG A.Ş. 4475000 TRY 89,50SİBEL GÖKALP 516.667,50 TRY 10,33ŞEMSİHAN KARACA 8.332,50 TRY 0,17TOPLAM 5000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıMurat Borucu Portföy Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 201541 -913120Ercan Güner Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Mustafa Doğan Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 212992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948891BIST