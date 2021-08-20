***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2021 17:22
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN GÜNER Genel Müdür Genel Müdür
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Murat Borucu Portföy Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 201541 -913120
Ercan Güner Portföy Yöneticisi Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 204057-301323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959697
BIST
17:331.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:338,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:339,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0313
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:33486,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 486,79
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:31
|BASGZ
|22,44
|218.617.034
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.161.632
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|40.040.458
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,10
|3.255.967
|% 9,95
|
|GESAN
|20,56
|282.392
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|77.399.319
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.392.783
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,31
|158.657.937
|% -9,08
|
|FONET
|14,26
|19.746.506
|% -9,06
|
|GARAN
|9,35
|1.053.762.069
|% 0,65
|
|EREGL
|18,75
|686.392.875
|% 1,08
|
|SISE
|8,68
|545.523.957
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,35
|537.905.290
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,66
|520.111.720
|% -0,26
|
|GARAN
|9,35
|1.053.762.069
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,56
|264.553.598
|% 0,79
|
|ODAS
|1,43
|146.009.680
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|269.346.151
|% -3,33
|
|EKGYO
|1,86
|135.681.737
|% 1,09
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5022
|8,5035
|% -0,04
|
|Euro
|9,9337
|9,9417
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5537
|11,6117
|% 0,10
|
|Frank
|9,2352
|9,2908
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2618
|2,2732
|% 0,22
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|0,01
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,50
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:45INDES
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 821, 348 adet işlem
-
17:44BRYAT
Yüzde 4.33 oranında artışla 397.70 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 311 adet işlem
-
17:43AGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 427, 450 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 10, 640.00 milyon TL de
-
17:41ATATP
Yüzde 4.10 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 328 adet işlem