***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2021 14:49
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971554
BIST
16:061.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
16:069,2516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0427
|Açılış
|: 9,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
16:0610,8005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
16:06531,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,81
|Açılış
|: 531,50
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler16:06
|OLMK
|7,04
|4.964.485
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|17.536.392
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|193.473.277
|% 9,90
|
|GUBRF
|59,10
|874.699.471
|% 9,44
|
|AKYHO
|2,01
|83.246.284
|% 8,06
|
|BIOEN
|27,00
|148.755.059
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,18
|27.883.494
|% -5,36
|
|SANFM
|25,80
|6.916.614
|% -5,36
|
|THYAO
|13,95
|1.858.909.602
|% -2,58
|
|GARAN
|9,12
|1.316.095.638
|% 1,00
|
|GUBRF
|59,10
|874.699.471
|% 9,44
|
|YKBNK
|2,44
|525.204.759
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,96
|497.649.153
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,96
|497.649.153
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,44
|525.204.759
|% 1,24
|
|GARAN
|9,12
|1.316.095.638
|% 1,00
|
|THYAO
|13,95
|1.858.909.602
|% -2,58
|
|TSPOR
|3,77
|329.464.625
|% 6,50
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2502
|9,2516
|% -0,46
|
|Euro
|10,7484
|10,8005
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,7297
|12,7935
|% -0,36
|
|Frank
|10,0105
|10,0708
|% -0,15
|
|Riyal
|2,4628
|2,4752
|% -0,27
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|15,91
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|0,00
|
|Tam
|3.504
|3.592
|-4,94
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|-2,39
|
|Çeyrek
|849
|869
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,11
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,96
|