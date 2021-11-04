***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2021 15:04
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Yunus Şahin Araştırma Uzman
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974729
BIST
14:491.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 21,24
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:499,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0953
|Açılış
|: 9,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:4911,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0610
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:49558,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 9,80
|Açılış
|: 558,29
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:49
|TETMT
|190,80
|4.414.684
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|124.609.061
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|116.535.394
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|62.773.874
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.810.915
|% 9,90
|
|BASGZ
|28,04
|9.521.375
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.416.956
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,66
|245.577.925
|% -7,91
|
|CANTE
|12,07
|67.422.361
|% -7,15
|
|RODRG
|14,98
|3.722.583
|% -6,49
|
|THYAO
|16,69
|2.278.421.625
|% 7,12
|
|GARAN
|10,49
|1.649.855.546
|% 1,06
|
|TSKB
|1,56
|597.515.966
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|571.043.607
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,05
|532.438.620
|% 1,51
|
|TSKB
|1,56
|597.515.966
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,95
|525.297.641
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,01
|355.640.733
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,09
|179.909.419
|% 0,00
|
|GARAN
|10,49
|1.649.855.546
|% 1,06
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7311
|9,7360
|% 0,99
|
|Euro
|11,2519
|11,2616
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,2474
|13,3139
|% 0,72
|
|Frank
|10,6288
|10,6928
|% 0,93
|
|Riyal
|2,5914
|2,6044
|% 1,15
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|10,83
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,63
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.674
|3.767
|48,42
|
|Yarım
|1.776
|1.822
|23,42
|
|Çeyrek
|891
|911
|11,71
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|1,79
|