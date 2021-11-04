***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.11.2021 15:11
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Yunus Şahin Araştırma Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974730
BIST
14:571.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 21,85
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
14:579,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
14:5711,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0659
|Açılış
|: 11,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
14:57557,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 8,76
|Açılış
|: 557,26
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler14:55
|PRKAB
|27,16
|125.408.271
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|116.882.748
|% 9,95
|
|IZFAS
|6,33
|2.842.939
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|57.666.504
|% 9,76
|
|BASGZ
|28,04
|9.529.478
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.419.540
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,66
|246.431.930
|% -7,91
|
|CANTE
|12,07
|67.478.221
|% -7,15
|
|RODRG
|14,93
|3.740.620
|% -6,80
|
|THYAO
|16,69
|2.298.973.082
|% 7,12
|
|GARAN
|10,50
|1.669.786.887
|% 1,16
|
|TSKB
|1,57
|600.959.444
|% 4,67
|
|KRDMD
|7,29
|571.149.607
|% 0,55
|
|ISCTR
|6,06
|540.362.411
|% 1,68
|
|TSKB
|1,57
|600.959.444
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,95
|526.979.191
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,02
|360.962.047
|% 1,51
|
|SKBNK
|1,10
|179.985.486
|% 0,92
|
|GARAN
|10,50
|1.669.786.887
|% 1,16
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7346
|9,7382
|% 1,01
|
|Euro
|11,2623
|11,2694
|% 0,61
|
|Sterlin
|13,2390
|13,3054
|% 0,65
|
|Frank
|10,6185
|10,6824
|% 0,84
|
|Riyal
|2,5883
|2,6013
|% 1,03
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,12
|
|Altın Gr.
|559
|559
|10,48
|
|Cumhuriyet
|3.692
|3.747
|51,00
|
|Tam
|3.677
|3.769
|51,07
|
|Yarım
|1.777
|1.823
|24,70
|
|Çeyrek
|891
|912
|12,35
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,16
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,78
|