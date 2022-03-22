Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2022 18:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1200000 TRY 10 Oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 10800000 TRY 90 Yoktur. İşlem Görmüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 10.33 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK üyesi
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.17 Bağımsız Üye Değil
MURAT BORUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı
MAHMUT EYMEN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012101


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.189
Değişim :  0,63% |  13,78
Açılış :  2.151  
Önceki Kapanış :  2.175  
En Yüksek
2.189 En Düşük
2.146
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 15,40 1.842.302 % 10,00  
KONKA 12,21 110.845.346 % 10,00  
GZNMI 34,86 48.463.524 % 9,97  
MAALT 287,90 22.121.537 % 9,97  
HEKTS 17,33 821.199.923 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8195 14,8222 % -0,03  
Euro 16,3359 16,3568 % 0,11  
Sterlin 19,5848 19,6830 % 0,60  
Frank 15,8192 15,9145 % 0,02  
Riyal 3,9390 3,9588 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -12,26  
Altın Gr. 917 917 -6,31  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 -0,37  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 -0,18  
B. Petrol 116 116 0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru