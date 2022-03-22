***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2022 18:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1200000 TRY 10 Oy Hakkı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 10800000 TRY 90 Yoktur. İşlem Görmüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 10.33 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK üyesi
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.17 Bağımsız Üye Değil
MURAT BORUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı
MAHMUT EYMEN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012101
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0044
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8599
En Düşük
14,7886
18:0516,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0181
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05916,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,39
|Açılış
|: 916,56
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8195
|14,8222
|% -0,03
|
|Euro
|16,3359
|16,3568
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,5848
|19,6830
|% 0,60
|
|Frank
|15,8192
|15,9145
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-12,26
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem