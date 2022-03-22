***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1200000 TRY 10 Oy Hakkı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 10800000 TRY 90 Yoktur. İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür 10.33 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu YK üyesiŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.17 Bağımsız Üye DeğilMURAT BORUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür YardımcısıMAHMUT EYMEN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilERCAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012101BIST