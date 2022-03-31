***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 16:32
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebihe DOĞANLAR 02129708565 nebihe.doganlar@hedefportfoy.com.tr Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014546
BIST
16:502.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,66
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:5014,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6869
En Düşük
14,5922
16:5016,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0471
|Açılış
|: 16,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:50916,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,63
|Açılış
|: 916,33
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:48
|AYCES
|72,05
|5.128.082
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.140.099
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.839.092
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.853.001
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|141.799.402
|% -8,09
|
|AKFGY
|3,22
|320.180.653
|% -7,47
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,67
|8.090.745
|% -4,71
|
|THYAO
|32,38
|3.812.987.407
|% 0,62
|
|GARAN
|12,25
|2.487.098.196
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,21
|1.925.588.162
|% 1,74
|
|SISE
|15,23
|1.131.790.419
|% 0,66
|
|TUPRS
|213,00
|1.025.593.554
|% 3,20
|
|ODAS
|1,73
|402.075.301
|% 2,98
|
|GARAN
|12,25
|2.487.098.196
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,09
|762.927.990
|% -0,73
|
|KARSN
|5,56
|990.430.291
|% 4,71
|
|KRDMD
|15,21
|1.925.588.162
|% 1,74
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6823
|14,6869
|% 0,23
|
|Euro
|16,2915
|16,3070
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,2278
|19,3242
|% 0,14
|
|Frank
|15,8225
|15,9179
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|8,92
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|23,50
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|11,37
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,78
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03TAVHL
Yüzde 4.35 oranında artışla 40.82 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 672, 775 adet işlem
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17:02ETILR
Yüzde 4.44 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 639 adet işlem
-
17:00ITTFH
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 405, 672 adet işlem
-
16:58LIDFA
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 468, 481 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TAVHL, TUPRS