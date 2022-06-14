***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2022 18:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Yunus Şahin Araştırma Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037264
BIST
17:592.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,26
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.008,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.008,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.702.815
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.702.815
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.295.601
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|221.167.138
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.701.985
|% -9,85
|
|TSKB
|2,19
|382.075.304
|% -7,59
|
|ULUUN
|18,48
|99.102.371
|% -5,86
|
|BERA
|12,75
|387.981.070
|% -5,63
|
|THYAO
|46,86
|4.364.890.311
|% -0,30
|
|EREGL
|30,38
|2.316.841.673
|% -2,44
|
|SASA
|44,26
|2.310.788.847
|% 3,85
|
|SISE
|21,92
|2.105.753.558
|% -1,08
|
|KRDMD
|13,02
|1.172.235.856
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,59
|501.002.109
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|781.858.274
|% -2,33
|
|TSKB
|2,19
|382.075.304
|% -7,59
|
|MOBTL
|1,77
|279.664.461
|% -5,35
|
|ODAS
|2,84
|369.030.908
|% 0,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2718
|17,2855
|% 0,14
|
|Euro
|17,9965
|18,0182
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6873
|20,7910
|% -0,87
|
|Frank
|17,2138
|17,3175
|% -0,12
|
|Riyal
|4,5933
|4,6163
|% 0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.699
|6.811
|-7,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem