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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 15:42
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Yunus Şahin Araştırma Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079203


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BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 46,64 323.723.359 % 10,00  
SMRTG 102,30 80.798.995 % 10,00  
KERVN 0,99 1.937.057 % 10,00  
INVEO 30,18 244.859.546 % 9,99  
POLTK 1.033,70 22.350.452 % 9,99  
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15:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5884 18,6000 % 0,07  
Euro 18,4933 18,5023 % -0,66  
Sterlin 21,1160 21,2219 % 0,47  
Frank 18,7335 18,8464 % -0,22  
Riyal 4,9281 4,9528 % 0,07  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 5,30  
Altın Gr. 1.021 1.021 3,11  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -15,00  
Tam 6.815 6.865 5,00  
Yarım 3.321 3.356 2,00  
Çeyrek 1.665 1.678 2,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,17 0,13  
Gümüş Gr. 12,62 12,64 0,08  
B. Petrol 92,28 92,28 -0,37  
Seans Raporu 15:55
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