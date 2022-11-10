***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2022 15:42
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Yunus Şahin Araştırma Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079203
BIST
15:594.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 66,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:5918,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:5918,5202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1058
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:591.021,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.021,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KONKA
|46,64
|323.723.359
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.859.546
|% 9,99
|
|POLTK
|1.033,70
|22.350.452
|% 9,99
|
|ARASE
|176,40
|213.776.370
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.227.144
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,00
|188.195.469
|% -9,37
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|BANVT
|79,55
|28.210.136
|% -8,14
|
|THYAO
|111,70
|5.644.193.507
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,34
|3.121.432.089
|% 5,53
|
|TCELL
|32,64
|3.003.858.392
|% 1,56
|
|ASELS
|37,52
|2.655.867.365
|% -0,58
|
|EREGL
|34,78
|2.581.938.647
|% 0,17
|
|EKGYO
|5,34
|3.121.432.089
|% 5,53
|
|ODAS
|9,93
|2.488.218.606
|% 1,43
|
|YKBNK
|9,56
|1.578.727.097
|% 3,13
|
|PETKM
|14,37
|2.335.688.321
|% 1,63
|
|TTKOM
|14,80
|2.266.051.255
|% 6,63
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,6000
|% 0,07
|
|Euro
|18,4933
|18,5023
|% -0,66
|
|Sterlin
|21,1160
|21,2219
|% 0,47
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,07
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.815
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,08
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,37
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EKGYO, HEKTS
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 39 artarak (% 1.20 ) 3, 897
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, KONKA, POLTK, INVEO, YEOTK, DOAS, BAKAB, KERVN, MIATK, GLRYH
-
16:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, ARASE
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KCAER, GWIND, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında