***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2023 14:09
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Seda Nur ER Pazarlama Uzmanı 0212 970 8572 seda.er@hedefportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102990
BIST
15:055.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 78,97
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:0518,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:0520,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0919
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:051.158,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.158,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,39
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.500.662
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.022.789
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.787.509
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,90
|10.280.411.705
|% 1,02
|
|ASELS
|63,35
|6.894.534.381
|% 7,56
|
|EREGL
|40,98
|6.422.931.418
|% 0,20
|
|KOZAL
|577,40
|4.271.972.622
|% 3,81
|
|TUPRS
|586,70
|3.471.420.076
|% 3,00
|
|EKGYO
|8,53
|2.766.969.669
|% -0,70
|
|YKBNK
|9,88
|2.082.809.827
|% 0,92
|
|PETKM
|18,40
|3.178.132.430
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,88
|467.690.317
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,45
|3.087.470.009
|% -0,77
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7976
|% 0,16
|
|Euro
|20,3422
|20,3522
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,1882
|23,3045
|% 0,89
|
|Frank
|20,4914
|20,6148
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9881
|5,0132
|% 0,10
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,87
|
|Cumhuriyet
|7.818
|7.936
|11,00
|
|Tam
|7.860
|7.911
|27,00
|
|Yarım
|3.830
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,37
|87,37
|1,45
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18XU100
Endeks 5, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 86, 230.00 milyon TL de
-
15:18YESIL
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 468, 722 adet işlem
-
15:17KOZAA
Yüzde 6.26 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 314, 485 adet işlem
-
15:16PRDGS
Yüzde 9.90 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 465, 561 adet işlem
-
15:15ASELS
Yüzde 7.39 oranında artışla 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 249, 939 adet işlem