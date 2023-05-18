Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2023 09:16
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu PORTFÖY YÖNETİMİ
YATIRIM DANIŞMANLIĞI


Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı
Ömer Kara Araştırma Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Elif Pehlivanlı Yatırım Danışmanı
Aslı Aslan Fon Operasyon Müdürü
Nurcan Acar Muhasebe Müdür Yardımcısı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ercan Güner Portföy Yöneticisi 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 204057-301323
Murat Borucu Portföy Yöneticisi 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Seçil Artar Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Tümay Şahin Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi - Portföy Yöneticisi 2020- 2022 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Özel Portföy Yöneticisi 2019 - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2018 -2019 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 - İstanbul Portföy Yönetim A.Ş 2018 - Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Salim Kasap Portföy Yöneticisi 2023 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2017-2022 Gedik Yatırım Portföy Aracılığı Direktör Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152173


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:304.652
Değişim :  -0,22% |  -10,18
Açılış :  4.682  
Önceki Kapanış :  4.662  
En Yüksek
4.700 En Düşük
4.630
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 86,35 883.015 % 10,00  
DOBUR 35,32 4.985.065 % 9,96  
PSDTC 27,86 11.093.978 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.093.978 % 9,94  
PSDTC 27,86 11.093.978 % 9,94  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Dolar 19,7832 19,7873 % 0,15  
Euro 21,4027 21,4325 % -0,06  
Sterlin 24,5388 24,6618 % -0,21  
Frank 21,8951 22,0270 % -0,01  
Riyal 5,2599 5,2863 % 0,16  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 -5,89  
Altın Gr. 1.256 1.256 -2,31  
Cumhuriyet 9.056 9.193 -38,00  
Tam 9.017 9.252 -59,59  
Yarım 4.440 4.565 -20,00  
Çeyrek 2.213 2.275 -11,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,49 -0,28  
Gümüş Gr. 14,92 14,94 -0,15  
B. Petrol 76,66 76,66 -0,30  
Seans Raporu 11:28
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru