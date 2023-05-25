***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 16:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HEDEF HOLDİNG A.Ş. (B Grubu) 89500000 TRY 89,50
SİBEL GÖKALP (A Grubu) 10000000 TRY 10,00
SiBEL GÖKALP (B Grubu) 333350 TRY 0,33
ŞEMSİHAN KARACA (B Grubu) 166650 TRY 0,17
TOPLAM 100000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153859
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0491
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9388
En Düşük
19,8779
18:0521,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1359
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3590
18:051.246,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,42
|Açılış
|: 1.246,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9297
|19,9339
|% 0,22
|
|Euro
|21,3881
|21,4525
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,4815
|24,6043
|% -0,17
|
|Frank
|21,8995
|22,0315
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2994
|5,3260
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,06
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.468
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.295
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-2,92
|