***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 15:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ercan Güner Portföy Yöneticisi 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 204057-301323
Murat Borucu Portföy Yöneticisi 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Seçil Artar Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Tümay Şahin Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi - Portföy Yöneticisi 2020- 2022 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Özel Portföy Yöneticisi 2019 - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2018 -2019 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 - İstanbul Portföy Yönetim A.Ş 2018 - Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Salim Kasap Portföy Yöneticisi 2023 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2017-2022 Gedik Yatırım Portföy Aracılığı Direktör Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Birgül Akkurt Portföy Yöneticisi 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi/2018-2023 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi 2023- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi- 2021-2023 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş
İç kontrol sistemi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Risk yönetim sistemi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Teftiş birimi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Araştırma birimi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165189
BIST