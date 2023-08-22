***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2023 20:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Ercan Güner Portföy Yöneticisi 2021- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2014-2019 Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. 204057-301323
Murat Borucu Portföy Yöneticisi 2019-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Tümay Şahin Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi - Portföy Yöneticisi 2020- 2022 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Özel Portföy Yöneticisi 2019 - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2018 -2019 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 - İstanbul Portföy Yönetim A.Ş 2018 - Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Salim Kasap Portföy Yöneticisi 2023 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2017-2022 Gedik Yatırım Portföy Aracılığı Direktör Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
Birgül Akkurt Portföy Yöneticisi 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi/2018-2023 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı
Canan Özdemir Portföy Yöneticisi 2023- Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi- 2021-2023 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188422
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