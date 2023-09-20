***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2023 14:52
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı
Ömer Kara Araştırma Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Elif Pehlivanlı Yatırım Danışmanı
Aslı Aslan Fon Operasyon Müdürü
Nurcan Acar Muhasebe Müdür Yardımcısı
Nebihe Doğanlar Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196414
BIST
'
15:567.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 45,39
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5627,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5628,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1201
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:561.679,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.679,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.594.560
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.761.790
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.781.464
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.987.517
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,60
|544.384.497
|% -9,64
|
|LIDER
|126,70
|277.420.100
|% -6,84
|
|THYAO
|225,20
|8.241.029.762
|% 3,02
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,00
|2.852.380.209
|% 0,00
|
|ALFAS
|158,60
|2.663.198.935
|% 3,32
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|314.034.878
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.193.200.836
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.682.256
|% -0,43
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0444
|% 0,15
|
|Euro
|28,9498
|28,9622
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3654
|33,5327
|% -0,04
|
|Frank
|30,0342
|30,2151
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1868
|7,2228
|% 0,08
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,19
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.067
|11.145
|-21,00
|
|Yarım
|5.551
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,12
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,76
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11KIMMR
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 958 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de
-
16:10KNFRT
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 769 adet işlem