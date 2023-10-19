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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2023 14:01
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİBEL GÖKALP Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 10.33 İç Kontrolden Sorumlu YK üyesi
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.17 Bağımsız Üye Değil
MURAT BORUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı
MAHMUT EYMEN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207682


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Riyal 7,4412 7,4785 % 0,07  
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16:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 7,79  
Altın Gr. 1.761 1.761 8,88  
Cumhuriyet 12.124 12.307 -37,00  
Tam 11.896 11.970 -25,00  
Yarım 5.966 6.010 -11,00  
Çeyrek 2.974 3.005 -5,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,05  
Gümüş Gr. 20,60 20,63 0,07  
B. Petrol 90,78 90,78 -0,72  
Seans Raporu 16:04
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