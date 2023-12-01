***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2023 12:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Aslı Aslan Araştırma Uzmanı
Nebihe Doğanlar Müfettiş
Yiğit Kabaalioğlu Fon Operasyon Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221496
BIST
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12:288.023
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 74,60
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2828,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0935
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9667
En Düşük
28,7673
12:2831,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5993
En Düşük
31,3888
12:281.905,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 15,98
|Açılış
|: 1.905,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:28
|BURVA
|86,35
|26.812.037
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|128.961.144
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|196.583.250
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|169.821.388
|% -9,95
|
|POLTK
|15.420,00
|146.590.830
|% -7,83
|
|HURGZ
|4,80
|118.019.461
|% -7,51
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KUVVA
|50,70
|507.963
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.563.215.231
|% 2,09
|
|BINHO
|274,50
|2.479.567.131
|% -6,71
|
|YKBNK
|19,85
|2.075.744.798
|% 3,39
|
|SASA
|52,70
|1.913.033.169
|% 5,65
|
|ISCTR
|22,06
|1.847.858.129
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,85
|2.075.744.798
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,06
|1.847.858.129
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,41
|415.256.671
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,78
|1.649.310.306
|% 3,39
|
|HEKTS
|23,00
|1.065.584.795
|% 3,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9546
|28,9667
|% 0,32
|
|Euro
|31,5860
|31,5993
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5527
|36,7360
|% 0,58
|
|Frank
|33,0258
|33,2248
|% 0,59
|
|Riyal
|7,6971
|7,7357
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,20
|939,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,53
|1.026,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,35
|2.049,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:28
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, KONTR, ASTOR
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, AKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT