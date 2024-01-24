***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2024 16:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Aslı Aslan Araştırma Uzmanı
Aslı Aslan Yatırım Danışmanı
Nebihe Doğanlar Müfettiş
Yiğit Kabaalioğlu Fon Operasyon Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242496
BIST
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18:058.091
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 140,84
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.150
18:0530,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0651
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
18:0532,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1844
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
18:051.963,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,60
|Açılış
|: 1.963,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|10,45
|2.339.847
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.620.098
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|31.514.621
|% 10,00
|
|VANGD
|19,80
|44.970.598
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.481.271
|% 10,00
|
|PAPIL
|91,50
|115.985.579
|% -6,82
|
|EUKYO
|16,59
|13.853.332
|% -6,32
|
|SAMAT
|59,00
|172.753.308
|% -5,68
|
|KFEIN
|88,00
|431.998.233
|% -4,24
|
|SANFM
|44,98
|25.985.939
|% -4,22
|
|THYAO
|251,00
|7.858.175.976
|% 0,88
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|EREGL
|42,38
|4.965.476.435
|% 0,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,53
|2.442.314.458
|% 1,38
|
|YKBNK
|21,90
|5.399.937.026
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,88
|4.760.016.062
|% 4,19
|
|AKBNK
|40,40
|5.023.683.205
|% 5,87
|
|AKFGY
|1,95
|242.098.710
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2341
|30,2405
|% 0,22
|
|Euro
|32,9758
|32,9937
|% 0,56
|
|Sterlin
|38,4271
|38,6198
|% 0,64
|
|Frank
|34,8864
|35,0966
|% 1,03
|
|Riyal
|8,0381
|8,0784
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|908,28
|909,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,66
|969,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,15
|80,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,02
|2.017,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CATES
Yüzde 9.96 oranında artışla 66.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 690, 820 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 57 artarak (% 2.04 ) 8, 732
-
17:58MEGMT
Yüzde 8.96 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 985, 561 adet işlem
-
17:57REEDR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 055, 049 adet işlem
-
17:56SOKM
Yüzde 4.97 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 308 adet işlem