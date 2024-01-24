***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.01.2024 16:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Ebru Avcı Risk Yönetim Birimi Müdürü
Fatih Polat İç Kontrol Uzmanı
İlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Aslı Aslan Araştırma Uzmanı
Aslı Aslan Yatırım Danışmanı
Nebihe Doğanlar Müfettiş
Yiğit Kabaalioğlu Fon Operasyon Yönetmeni
Veli İhsan Serin Bilgi Sistemleri Yöneticisi
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi DENİZBANK A.Ş
İç kontrol sistemi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Risk yönetim sistemi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Teftiş birimi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Araştırma birimi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Bilgi sistemleri HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242502
BIST