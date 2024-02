***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HEDEF HOLDİNG A.Ş. (B Grubu) 85000000 TRY 85,00SİBEL GÖKALP (A Grubu) 10000000 TRY 10,00SiBEL GÖKALP (B Grubu) 333350 TRY 0,33ŞEMSİHAN KARACA (B Grubu) 166650 TRY 0,17HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU(B Grubu) 4500000 TRY 4,5TOPLAM 100000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248098BIST