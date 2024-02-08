***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2024 14:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HEDEF HOLDİNG A.Ş. (B Grubu) 85000000 TRY 85,00
SİBEL GÖKALP (A Grubu) 10000000 TRY 10,00
SiBEL GÖKALP (B Grubu) 333350 TRY 0,33
ŞEMSİHAN KARACA (B Grubu) 166650 TRY 0,17
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU(B Grubu) 4500000 TRY 4,5
TOPLAM 100000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248098
BIST
'
15:298.972
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 128,49
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.976
15:2930,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0195
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2932,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:291.994,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.994,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:27
|ARZUM
|42,92
|133.411.879
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.656.860
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|967.575.321
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|397.318.923
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.963.840
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|486.989.338
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.421.662
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|CELHA
|30,52
|56.138.626
|% -5,98
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|291,00
|9.155.386.625
|% 1,75
|
|EREGL
|45,40
|4.763.797.909
|% 0,84
|
|REEDR
|40,72
|4.486.798.385
|% -2,30
|
|TUPRS
|157,30
|3.204.871.453
|% 1,94
|
|SISE
|52,00
|2.910.355.946
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,68
|261.087.705
|% 1,82
|
|AKFGY
|2,30
|315.331.868
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|372.481.851
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|611.465.988
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,37
|1.167.639.560
|% 0,68
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5975
|30,6040
|% 0,07
|
|Euro
|32,9712
|32,9883
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,4429
|38,6357
|% -0,17
|
|Frank
|34,8717
|35,0818
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1356
|8,1764
|% -0,00
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|879,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,19
|884,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,08
|80,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,28
|2.024,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:41EUHOL
Yüzde 5.76 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 557, 283 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 125, 63 artarak (% 1.34 ) 9, 520
-
15:39XU100
Endeks 8, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 78, 497.00 milyon TL de
-
15:39MHRGY
Yüzde 7.95 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 490, 784 adet işlem
-
15:38ERSU
Yüzde 7.92 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 881 adet işlem