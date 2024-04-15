***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNİYAZİ ATASOY Genel MüdürŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEbru Avcı Genel Müdür YardımcısıFatih Polat İç Kontrol Uzmanıİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıAslı Aslan Araştırma UzmanıAslı Aslan Yatırım DanışmanıNebihe Doğanlar MüfettişYiğit Kabaalioğlu Fon Operasyon YönetmeniVeli İhsan Serin Bilgi Sistemleri YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıNiyazi Atasoy Portföy Yöneticisi 2014-2024 / Ak Portföy / Portföy Yönetim Müdürü Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Tümay Şahin Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi - Portföy Yöneticisi 2020- 2022 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Özel Portföy Yöneticisi 2019 - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2018 -2019 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 - İstanbul Portföy Yönetim A.Ş 2018 - Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Salim Kasap Portföy Yöneticisi 2023 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2017-2022 Gedik Yatırım Portföy Aracılığı Direktör Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Birgül Akkurt Portföy Yöneticisi 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi/2018-2023 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Yunus Şahin Portföy Yöneticisi 2017-2019 A1 Capital Araştırma Uzmanı 2019-2023 İnfo Yatırım Araitırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Anıl Tokat Portföy Yöneticisi 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür-2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Turgay Dede Portföy Yöneticisi Fbs Bilişim Danışmanlık Ve Ticaret Ltd- Finans Müdürü- 2012/2020 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı.Mehmet Buğra Gülbay Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Muammer Çoban Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı.Oğuz Toğrul Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı.Güray Nur Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Sima Nubıhar Çelik Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı.Utku Eke Portföy Yöneticisi 2006 - Noego Partners Ltd. Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272097BIST