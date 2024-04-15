***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı 10.33 İç Kontrolden Sorumlu YK üyesiŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.17 Bağımsız Üye DeğilMURAT BORUCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada GörevliMAHMUT EYMEN KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilÖMER ERYILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEbru Avcı Genel Müdür YardımcısıFatih Polat İç Kontrol Yönetmeniİlhami Akkum Gayrimenkul Değerleme UzmanıAslı Aslan Araştırma UzmanıAslı Aslan Yatırım DanışmanıNebihe Doğanlar MüfettişYiğit Kabaalioğlu Fon Operasyon Müdür YardımcısıVeli İhsan Serin Bilgi Sistemleri YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıNiyazi Atasoy Portföy Yöneticisi 2014-2024 / Ak Portföy / Portföy Yönetim Müdürü Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Tümay Şahin Portföy Yöneticisi 2022 - Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi - Portföy Yöneticisi 2020- 2022 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Özel Portföy Yöneticisi 2019 - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2018 -2019 - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ? Özel Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 - İstanbul Portföy Yönetim A.Ş 2018 - Fon Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Salim Kasap Portföy Yöneticisi 2023 - Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2017-2022 Gedik Yatırım Portföy Aracılığı Direktör Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Birgül Akkurt Portföy Yöneticisi 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi/2018-2023 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Yunus Şahin Portföy Yöneticisi 2017-2019 A1 Capital Araştırma Uzmanı 2019-2023 İnfo Yatırım Araitırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Anıl Tokat Portföy Yöneticisi 2023-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş-Müdür-2021/2023 Philip Capital Menkul Değerler-Müdür-2017-2021 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Yatırım Danışmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Turgay Dede Portföy Yöneticisi Fbs Bilişim Danışmanlık Ve Ticaret Ltd- Finans Müdürü- 2012/2020 Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı.Utku Eke Portföy Yöneticisi 2006 - Noego Partners Ltd. Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı.Mehmet Buğra Gülbay Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Muammer Çoban Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı.Oğuz Toğrul Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı.Güray Nur Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.Sima Nubıhar Çelik Portföy Yöneticisi Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 1 Lisansı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272132BIST